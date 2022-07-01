ГУР повідомляє про 7 батальйонів білоруської армії на кордоні з Україною

Загроза вторгнення білоруської армії в Україну зберігається, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на свого представника Вадима Скібіцького 1 липня.

«На кордоні з Україною перебуває сім батальйонів ЗС Білорусі. Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з білорусі малоймовірний», – заявляє управління.

На думку Скібіцького, прямої загрози з Білорусі наразі немає, тому що угруповання військ ще не створено, як і системи управління таким угрупованням.

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Водночас перебування семи батальйонів білоруської армії спонукає українське командування залучати додаткові сили для стримування.

«Це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Крім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі», – додав представник ГУР.

Напередодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що військові комісаріати Брестської і Гомельської областей Білорусі вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-polshcha-bilorus-ohorozha/31922812.html