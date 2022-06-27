Армія Білорусі готує провокації для України, армія РФ задіяла дерев’яні танки – Генштаб ЗСУ

Армія Білорусі готує «демонстративні і провокаційні дії» проти України. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

«На Волинському та Поліському напрямках не виключається проведення демонстративних і провокаційних дій з боку підрозділів збройних сил республіки Білорусь в прикордонних з Україною районах, а також посилення ведення розвідки для уточнення позицій та характеру діяльності наших військ», – наголошують у керівництві ЗСУ.

За даними українських військових, наразі також зберігається загроза продовження авіа- та ракетних ударів з території Білорусі.

Водночас армія Росії почала використовувати муляжі танків, стверджують у Генштабі.

«Окупанти вживають заходів з оперативного маскування та намагаються увести наші підрозділи в оману, для чого встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків», – зазначають в ЗСУ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 26 червня заявило, що Росія планує нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі, зокрема запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

Президент України Володимир Зеленський 26 червня звернувся до громадян Білорусі, яких зараз «втягують у війну – навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці».



Зеленський наголосив, що «будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, зокрема в Білорусі, може зробити свій внесок у захист життя». За його словами, цей тиждень буде «дуже важливим для нас усіх».