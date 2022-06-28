Генерал Кривонос пояснив, чому загроза повторного нападу з боку Білорусі – «достатньо висока»

Загроза повторного нападу з боку території Білорусі – достатньо висока, але значна частина білоруської армії не хоче брати участь у широкомастабній війні Росії проти України. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив генерал ЗСУ, колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій (2016-2019) Сергій Кривонос.

«Це може бути як напад російських військ, так і включення в цю агресію збройних сил Республіки Білорусь. Я думаю, що безпосередньо на волинському і на рівненському напрямку вони (білоруси – ред.) це можуть робити самостійно за рахунок тих підрозділів і частин, які в них є. Але питання полягає в тому, що достатньо велика кількість збройних сил Білорусі не дуже бажають брати участь у цій агресії», – вважає генерал Кривонос.

За його словами, Росія зараз «посилено обробляє» політичне керівництво Білорусі та «жорстко контролює» настрої всередині білоруської армії.

«Вони (росіяни – ред.) там зараз мають практично в кожному підрозділі своїх офіцерів-кураторів, які чітко відслідковують настрої. Також вони проводять додаткову пропаганду, щоби виправдати свої наміри щодо вторгнення на наші землі», – зазначає він.

6 червня у коментарі Радіо Свобода генерал Кривонос заявив, що разі вигідної для Росії ситуації – наступ із боку Білорусі може розпочатись дуже швидко.

27 червня Генштаб ЗСУ заявив, що армія Білорусі готує «демонстративні і провокаційні дії» проти України. За даними українських військових, наразі також зберігається загроза продовження авіа- та ракетних ударів з території Білорусі.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 26 червня заявило, що Росія планує нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі, зокрема запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

Президент України Володимир Зеленський 26 червня звернувся до громадян Білорусі, яких зараз «втягують у війну – навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці».



Зеленський наголосив, що «будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, зокрема в Білорусі, може зробити свій внесок у захист життя». За його словами, цей тиждень буде «дуже важливим для нас усіх».