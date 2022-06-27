З Білорусі до Росії відправили 20 вагонів боєприпасів – Генштаб ЗСУ

Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії, зокрема, до Бєлгородської області РФ відправили чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів, повідомив вранці 27 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

При цьому в Генштабі уточнили, що на Волинському і Поліському напрямках «ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено».

Напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі, заявивши, що їх «втягують у війну».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 26 червня заявило, що Росія планує нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі, зокрема запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

Вночі та рано вранці 25 червня по Україні був масований ракетний обстріл різних регіонів. Зокрема, на Житомирщині внаслідок ракетного удару загинув військовий, ще один був поранений. На Львівщині постраждали четверо людей. На Рівненщині через ракетний удар загинули чотири людини, є поранені.

За даними української розвідки, російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі. Було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – неподалік Мозиря, що орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України.

В ГУР заявили, що нічні ракетні удари 25 червня по Україні з території Білорусі є «масштабною провокацією» Росії з метою втягнення Мінська як безпосереднього учасника у війну проти України.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Західні країни запровадили проти Білорусі, як і проти Росії, фінансові санкції, що постійно збільшуються, у відповідь на війну проти України і через сприяння Мінська російському вторгненню.