У Білорусі вивчають можливість проведення прихованої мобілізації – Генштаб ЗСУ

Військові комісаріати Брестської і Гомельської областей Білорусі вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення, заявив вранці 30 червня Генеральний штаб Збройних сил України. Джерела цієї інформації в Генштабі не навели. Влада Білорусі це повідомлення наразі не коментувала.

Як йдеться в ранковому зведенні українського командування, на Волинському і Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

27 червня у Генштабі ЗСУ заявили, що армія Білорусі готує «демонстративні і провокаційні дії» проти України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 26 червня заявило, що Росія планує нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі, зокрема запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

Президент України Володимир Зеленський 26 червня звернувся до громадян Білорусі, яких зараз «втягують у війну – навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці».



Зеленський наголосив, що «будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, зокрема в Білорусі, може зробити свій внесок у захист життя». За його словами, цей тиждень буде «дуже важливим для нас усіх».

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні до України.

При цьому Білорусь надала Росії можливість наступати на Україну зі своєї території в ході повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого.

Попри те, що українські війська звільнили північ країни від загарбників, регулярно повідомляють про загрозу ракетних та авіаційних ударів з боку Білорусі.