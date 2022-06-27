«Співучасником злочину»: чи примусить Путін Лукашенка прямо воювати з Україною?

Путін втягує Білорусь у безпосередню участь у війні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль втягує Білорусь у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За словами Зеленського, у Кремлі вже «все вирішили».

26 червня у ГУР України заявили, що Росія збільшує військову присутність у Білорусі.

За інформацією відомства, планується перекинути на аеродром Барановичі 10 літаків, офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору, зазначають в ГУР.

Українська розвідка вважає, що масовані ракетні удари, які були завдані на вихідних по Україні з території Білорусі - це масштабна провокація РФ з метою втягнення Білорусі у війну проти України. Чи погодиться Олександр Лукашенко на участь Білорусі у війні з Україною?

Про це в ефірі програми Свобода Live:

Дефолт в Росії?

У ніч на 27 червня в Росії вперше з 1918 року стався дефолт із суверенних боргових зобов’язань в іноземній валюті, пише агентство Bloomberg. За даними агентства, минув пільговий період для виплати близько 100 мільйонів прострочених платежів за держоблігаціями, і у разі неплатежу останній термін вважається подією дефолту.

Як дефолт у Росії вплине на спроможність Кремля вести війну проти України?

Саміт «Групи семи»: що може G7, щоб зупинити війну?

Російська війна проти України та наслідки агресивних дій Москви для світу стали головними темами переговорів на саміті «Групи семи» (G7) – зустрічі керівників найвпливовіших демократій, що відбувається у німецькій Баварії. В той час як керівники Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії зібралися у неділю, 26 червня, на триденну зустріч, з України надійшли повідомлення про нові вибухи російських ракет у Києві та в інших українських містах на тлі руйнівного наступу Росії на Донбасі.

Що чекати Україні за результатами саміту G7 дивіться у програмі Свобода Live