«Розвідували позиції Збройних сил»: у Києві затримали чотирьох «російських агентів» – СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання в Києві чотирьох людей за підозрою в зборі даних і підривній діяльності на користь Росії.

За даними Служби, вони входили до «розконсервованої» агентурної розвідки Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (ГРУ).

«В результаті оперативних дій затримано 4 російських агентів. Вони розвідували позиції ЗСУ, геолокації стратегічних об’єктів, а також закликали українців підтримати окупантів», – повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Групу сформував полковник ГРУ Владислав Донець, додає пресслужба. СБУ встановила, що він перебував у складі російських військ у Київській та Чернігівській областях, де координував діяльність російських агентів. Безпосередньо групою керував учаник незаконного збройного угруповання «ЛНР» Валентин Тілілім.

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Слідство стверджує, що групу активували на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Окрім збору розвідувальних даних, вони також займалися підривною діяльністю.

«Ще один житель столиці, який виявився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області, відповідав за інформаційно-підривну діяльність. Зловмисник поширював прокремлівську пропаганду, у тому числі гасла щодо підтримки окупантів. Для «розгону» ворожого контенту адміністрував спеціалізовані інтернет-платформи. На цьому «напрямі» він діяв спільно з іншим учасником групи – засновником ІТ-компанії з Гостомеля», – заявляє СБУ.

За місцями перебування фігурантів провели обшуки, виявили проросійську символіку та носії інформації з «доказами злочинних дій». Зараз правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану.