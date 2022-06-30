СБУ заявила про «численні докази» того, що обстріл ТЦ у Кременчуці був свідомим воєнним злочином армії РФ

Служба безпеки України збирає численні докази того, що російські військові свідомо вчинили воєнний злочин, обстрілявши торговий центр у Кременчуку Полтавської області, заявив голова СБУ Іван Баканов.

«СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці… Запуск ракет «Х-22» здійснено зі бомбардувальників «Ту-22М3», які злетіли з аеродрому «Шайковка» у Калузькій області РФ. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області. На відео з моментом удару чітко видно – окупанти влучили саме у ТЦ, де перебувало багато відвідувачів. Можна порівняти і супутникові знімки міста до та після обстрілу. Тобто всі вигадки роспропаганди спростовуються фактами», – йдеться в повідомленні СБУ у телеграмі.

Щодо обстрілу заводу, то в Службі безпеки наголосили, що «жодних складів із військовою технікою» там не було: він виробляв асфальтозмішувальні установки.

«Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія Росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються», – заявив Баканов.

Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку на Полтавщині. За даними ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За інформацією Офісу генпрокурора, залишаються безвісти зниклими 36 людей, 18 людей загинули, близько 60 людей постраждали.

Міноборони Росії визнало удар по Кременчуку, але, як завжди, заперечило, що цілило в цивільний об’єкт, заявивши, що ціллю атаки був військовий об’єкт: «ангари з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин». У Міноборони РФ заявили, що «детонація боєприпасів до західної зброї викликала пожежу в розташованому поряд з територією заводу торговому центрі, що не функціонував».