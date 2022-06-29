Путін каже, що «немає ніякого теракту» в ракетному ударі по ТРЦ у Кременчуці, він був «за розвідданими»

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що «немає ніякого теракту» в ракетному ударі російських військових по ТРЦ у Кременчуці, і впевнений, що він був «за розвідданими».

«Та немає там ніякого теракту. Як правило, це робиться за результатами розвіданих цілей. Упевнений, що в цьому випадку було все те ж саме. Ну, ховають техніку, яку особливо Захід доставляє, у всякі ангари, ринки, на заводах, у цехах, де техніку ремонтують... По жодних цивільних об'єктах російська армія ударів не завдає», – сказав російський президент, якого цитує російська агенція «Интерфакс».

Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку на Полтавщині. За даними ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За інформацією Офісу генпрокурора, залишаються безвісти зниклими 36 людей, 18 людей загинули, близько 60 людей постраждали.

Міноборони Росії визнало удар по Кременчуку, але, як завжди, заперечило, що цілило в цивільний об’єкт, заявивши, що ціллю атаки був військовий об’єкт: «ангари з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин». У Міноборони РФ заявили, що «детонація боєприпасів до західної зброї викликала пожежу в розташованому поряд з територією заводу торговому центрі, що не функціонував».