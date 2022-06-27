«Не заспокоїмося, поки Росія не закінчить безглузду війну». Лідери G7 засудили атаку на Кременчук

Лідери G7 засудили «огидний напад» на торговельно-розважальний центр у Кременчуці.

«Невибіркові напади на невинних мирних жителів є воєнним злочином. Президент Росії Путін і відповідальні особи будуть притягнуті до відповідальності. Сьогодні ми наголошуємо на нашій непохитній підтримці України у боротьбі з російською агресією. Будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, а також військову підтримку Україні. Ми не заспокоїмося, поки Росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну з Україною», – йдеться у заяві «Групи семи».

Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку. Наразі відомо про 15 загиблих. За даними прокуратури, ще понад 40 людей зникли безвісти, по медичну допомогу звернулися 59 людей, майже половина – у тяжкому стані.

Читайте також: «Росія – це ганьба людства»: Кулеба про російський ракетний удар по Кременчуку

Як повідомили у ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За фактом ракетного удару по Кременчуку СБУ відкрила провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).