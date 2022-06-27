13 загиблих, 59 поранених і понад 40 зниклих через ракетний удар по Кременчуку – Офіс генпрокурора

До прокуратури надійшло понад 40 заяв від родичів зниклих безвісти через ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці, повідомила у фейсбук пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними прокуратури, наразі відомо про 13 загиблих, тіла яких вилучено з-під завалів. По медичну допомогу звернулися 59 людей, майже половина – у тяжкому стані.



У відомстві додають, що рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Ця робота ускладнена через пожежу, яку продовжують локалізувати.

Вдень російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку. Рятувальники гасять пожежу в Кременчуці на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.

Читайте також: «Росія – це ганьба людства»: Кулеба про російський ракетний удар по Кременчуку

Як повідомили у ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За фактом ракетного удару по Кременчуку СБУ відкрила провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).