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13 загиблих, 59 поранених і понад 40 зниклих через ракетний удар по Кременчуку – Офіс генпрокурора

Рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі.

До прокуратури надійшло понад 40 заяв від родичів зниклих безвісти через ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці, повідомила у фейсбук пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними прокуратури, наразі відомо про 13 загиблих, тіла яких вилучено з-під завалів. По медичну допомогу звернулися 59 людей, майже половина – у тяжкому стані.

У відомстві додають, що рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Ця робота ускладнена через пожежу, яку продовжують локалізувати.

Вдень російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку. Рятувальники гасять пожежу в Кременчуці на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.

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Як повідомили у ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За фактом ракетного удару по Кременчуку СБУ відкрила провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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