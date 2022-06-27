Рятувальники гасять пожежу в Кременчуці на площі понад 10 тисяч квадратних метрів – ДСНС

Рятувальники продовжують гасити пожежу внаслідок ракетного удару в Кременчуці 27 червня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«27 червня о 15:50 у місті Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з послідуючим горінням. Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тисяч 300 квадратних метрів. Загинуло дві особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється)», – йдеться в заяві.

Із вогнем борються 115 рятувальників за допомогою 20 одиниць техніки. До місця пожежі спрямувала пожежний потяг «Укрзалізниці» та Мобільної оперативної групи ДСНС.

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Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в торговельно-розважальному центрі в Кременчуку, в який поцілила ракета, перебували понад тисяча цивільних.

Раніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що російські війська обстріляли Кременчук. Також було чути вибухи в Полтаві, але інформації про влучання ракет там немає.