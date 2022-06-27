Перші дані про ракетний удар у Кременчуці: двоє загиблих, 20 поранених – Тимошенко

Внаслідок удару по торговельному центру в Кременчуці загинули щонайменше двоє людей, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 27 червня.

«На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них дев’ять у важкому стані. Вже підтверджено, що двоє людей загинули. Рятувальна операція триває», – заявив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в торговельно-розважальному центрі в Кременчуку, в який поцілила ракета, перебували понад тисяча цивільних.

Раніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що російські війська обстріляли Кременчук. Також було чути вибухи в Полтаві, але інформації про влучання ракет там немає.