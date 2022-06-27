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Місцева влада повідомила про «прильоти» по Кременчуку та Полтаві

Раніше обстрілів зазнавав уже Кременчуцький НПЗ

Російські ракети влучили у місто Кременчук. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Деталі – згодом», – додав він.

Згодом мер Полтави Олександр Мамай також повідомив, що в Полтаві чути вибухи.

У цей період в низці областей України, в тому числі в Полтавській, тривала повітряна тривога.

18 червня по Кременчуку було випущено вісім ракет. В результаті обстрілів постраждалих не було.

Ввнаслідок російських авіаобстрілів 2 квітня було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

12 травня обласна влада повідомила про черговий обстріл Кременчуцького НПЗ.

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