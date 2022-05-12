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«Чи не найбільший обстріл Полтавщини», а НПЗ і так не працював – ОВА про сьогоднішню ракетну атаку

Це вже не перша російська ракетна атака, спрямована на Кременчуцький нафтопереробний завод

Після ракетного удару по Кременчуку на нафтопереробному заводі сталася пожежа, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Росія вдарила по Кременчуку 12 ракетами, більшість з них влучила по нафтопереробному заводу. Там зараз пожежа, працюють рятівники. Пожежа локалізована», – сказав він у відеозверненні.

За його даними, одну ракету збили сили ППО, інші ракети вцілили в інфраструктуру міста.

В обласній військовій адміністрації зауважують, що «сьогоднішній обстріл Полтавщини є чи не найбільшим» за час повномасштабної війни, а нафтопереробний завод і до ракетної атаки не працював.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Також внаслідок російських авіаобстрілів 2 квітня було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

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