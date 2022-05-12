«Чи не найбільший обстріл Полтавщини», а НПЗ і так не працював – ОВА про сьогоднішню ракетну атаку

Після ракетного удару по Кременчуку на нафтопереробному заводі сталася пожежа, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Росія вдарила по Кременчуку 12 ракетами, більшість з них влучила по нафтопереробному заводу. Там зараз пожежа, працюють рятівники. Пожежа локалізована», – сказав він у відеозверненні.

За його даними, одну ракету збили сили ППО, інші ракети вцілили в інфраструктуру міста.

В обласній військовій адміністрації зауважують, що «сьогоднішній обстріл Полтавщини є чи не найбільшим» за час повномасштабної війни, а нафтопереробний завод і до ракетної атаки не працював.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Також внаслідок російських авіаобстрілів 2 квітня було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.