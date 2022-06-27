Кількість загиблих внаслідок удару по Кременчуку зросла до 15 – ОВА

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кременчуку зросла до 15, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.



«Наразі відомо вже про 15 загиблих…», – написав він у телеграмі.

За даними прокуратури, ще понад 40 людей зникли безвісти, по медичну допомогу звернулися 59 людей, майже половина – у тяжкому стані.

Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку. Рятувальники гасять пожежу в Кременчуці на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.

Читайте також: «Росія – це ганьба людства»: Кулеба про російський ракетний удар по Кременчуку

Як повідомили у ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За фактом ракетного удару по Кременчуку СБУ відкрила провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Долучайтесь до спільноти Радіо Свобода у Viber !