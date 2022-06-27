Кількість загиблих внаслідок удару по Кременчуку зросла до 15 – ОВА

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кременчуку зросла до 15, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
«Наразі відомо вже про 15 загиблих…», – написав він у телеграмі.
За даними прокуратури, ще понад 40 людей зникли безвісти, по медичну допомогу звернулися 59 людей, майже половина – у тяжкому стані.
Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку. Рятувальники гасять пожежу в Кременчуці на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.
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Як повідомили у ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.
За фактом ракетного удару по Кременчуку СБУ відкрила провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
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