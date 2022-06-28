Рада безпеки ООН збереться на засідання через удар РФ по Кременчуку, на Полтавщині оголосили жалобу

Рада безпеки ООН 28 червня збереться на засідання через ракетний удар Росії по Кременчуку на Полтавщині, повідомив напередодні речник генсекретаря ООН Стефан Дюжаррік, назвавши напад «жахливим».

За його словами, засідання пройде на прохання України.

Також про зустріч повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд.

«Огидно. Абсолютно огидно. Рада Безпеки збереться завтра (28 червня – ред.), щоб обговорити звірства Росії проти мирних жителів. Ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності», – написала вона у твітері ввечері 27 червня.

Тим часом, голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що на території області сьогодні оголошений День жалоби для вшанування пам’яті загиблих внаслідок обстрілу ТРЦ у Кременчуку.

«На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Також встановлено обмеження на проведення розважальних заходів, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування», – написав Лунін у телеграмі.

За останніми даними, внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу ТРЦ у Кременчуку загинули 18 людей, 36 людей вважаються зниклими безвісти, по медичну допомогу звернулися 59 людей, 25 із них – шпиталізовані. Розбір завалів триває.

Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку на Полтавщині. Рятувальники гасили пожежу на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.

Як повідомили у ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За фактом ракетного удару по Кременчуку СБУ відкрила провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).