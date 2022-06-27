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Про остаточне число загиблих через атаку на Кременчук говорити зарано – влада

Наслідки ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку, 27 червня 2022 року

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кременчуку зросла до 13, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«13 загиблих внаслідок ракетних обстрілів у Кременчуці. Про остаточне число загиблих людей говорити зарано», – написав він у телеграмі.

За даними ДСНС, станом на 20:50 продовжується гасіння пожежі в будівлі ТЦ у місті Кременчук.

Вдень російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку. Рятувальники гасять пожежу в Кременчуці на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.

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Як повідомили у ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За фактом ракетного удару по Кременчуку СБУ відкрила провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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