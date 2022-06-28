Реакція світу на ракетний удар по Кременчуку: треба посилити допомогу Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав ракетний удар вдень 27 червня по торговельно-розважальному центру в місті Кременчуку Полтавської області «останнім у низці звірств» та пообіцяв, що світ продовжуватиме підтримувати Україну та притягати до відповідальності винних у звірствах росіян.

«Світ жахнувся від ракетного удару Росії сьогодні (27 червня – ред.), що влучив у велелюдний український торговельний центр – останній у низці звірств. Ми продовжуватимемо підтримувати наших українських партнерів і притягати до відповідальності Росію, в тому числі, винних у звірствах», – написав він у твітері.

У понеділок, 27 червня, РФ завдала ракетного удару по торговельно-розважальному центру «Амстор» у місті, де на той час, за повідомленнями українських посадовців, було близько тисячі людей.

За інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, РФ випустила дві ракети по Кременчуку, одна з яких влучила в торговельний центр, інша – в міський стадіон.

За даними Командування сухопутних військ ЗСУ, у ТРЦ «Амстор» поцілили ракетами Х-22, випущеними із бомбардувальників Ту-22 М3.

За останніми даними голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, 18 людей загинули.

Напередодні прокуратура повідомляла, що понад 40 людей зникли безвісти, по медичну допомогу звернулися 59 людей, майже половина – у тяжкому стані.

Сам ТРЦ, повідомляють його власники, повністю згорів.

Жодної небезпеки та жодної стратегічної цінності для російської армії ТРЦ в Кременчуку не становив, написав у своєму офіційному телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

«Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно», – йдеться в телеграм-каналі президента Зеленського.

Притягнути Кремль до відповідальності «за його звірства в Україні» пообіцяла й посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото та повідомлення з місця атаки вона назвала «жахливими».

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі лідерів «Групи семи» наголосив, що цей жахливий напад «вкотре показав масштаб жорстокості та варварства» російського президента Володимира Путіна.

«Путін повинен усвідомити, що його поведінка не зробить нічого іншого, крім як посилить рішучість, що Велика Британія і кожна інша країна G7 стоятимуть поруч з Україною стільки, скільки це потрібно», – сказав Джонсон, повідомляють ЗМІ.

За повідомленням кореспондентки «Голосу Америки» в ООН, речник ООН Стефан Дюжаррік, говорячи про Україну, сказав, що у них немає даних про жертв під час атаки в торговельному центрі, але підкреслив, що «будь-яка атака, яка вражає торговельний центр, є дуже сумною».

«Ганьбою для людства» назвав удар по торговельному центру в Кременчуку президент Литви Гітанас Науседа та закликав до збільшення постачання в Україну систем ППО.

«Удар Росією по торговельному центру в Кременчуку з сотнями мирних жителів є ганьбою для людства, ще одним жахливим воєнним злочином Росії. Україна потребує більшого постачання систем протиповітряної оборони, що мають доставляти у більшій кількості та швидше», – написав він у твіттері.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Росія, яка продовжує тероризувати населення України, не зможе перемогти.

«Ще одна жахлива новина з України. Росія розбомбила торговельний центр у Кременчуку, всередині якого перебували понад 1000 мирних людей. Росія продовжує тероризувати мирне населення та знищувати життя в Україні. З цим не можна миритися – вони ніколи не переможуть, а воєнні злочинці постануть перед правосуддям», – написала вона у твітері.

Як повідомили у ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За фактом ракетного удару по Кременчуку СБУ відкрила провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

У статті використана інформація CBS.