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Обстріл Кременчука: число загиблих збільшилося до 18 – ОВА

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Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку на Полтавщині

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кременчуку зросла до 18, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«18 загиблих… Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати», – написав Лунін вранці 28 червня в своєму телеграм-каналі.

Він додав, що ще 36 людей ввежаються зниклими безвісти.

Напередодні прокуратура повідомляла, що понад 40 людей зникли безвісти, по медичну допомогу звернулися 59 людей, майже половина – у тяжкому стані.

Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку на Полтавщині. Рятувальники гасили пожежу на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.

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Як повідомили у ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За фактом ракетного удару по Кременчуку СБУ відкрила провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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