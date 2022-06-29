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Кременчук: наслідки ракетного удару

Пошукові групи продовжують розбір завалів будівлі ТРЦ «Амстор» у Кременчуці Полтавської області, яка напередодні була зруйнована внаслідок російського ракетного обстрілу, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Керівництво поруч розташованого заводу дорожніх машин («Кредмаш»), по якому 27 червня теж був нанесений ракетний удар, показало журналістам наслідки руйнування.

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, на місці трагедії знайшли 18 тіл та 7 останків тіл загиблих. 21 людину вважають безвісти зниклою.

Також у лікарнях перебувають 24 поранених.

Розбір завалів будівлі &nbsp;ТРЦ &laquo;Амстор&raquo; у Кременчуці
1 Розбір завалів будівлі  ТРЦ «Амстор» у Кременчуці
Пошукові групи продовжують розбір завалів будівлі ТРЦ &laquo;Амстор&raquo; у Кременчуці, яка напередодні була зруйнована внаслідок російського ракетного обстрілу, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій
2 Пошукові групи продовжують розбір завалів будівлі ТРЦ «Амстор» у Кременчуці, яка напередодні була зруйнована внаслідок російського ракетного обстрілу, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій
Розбір завалів будівлі &nbsp;ТРЦ &laquo;Амстор&raquo; у Кременчуці
3 Розбір завалів будівлі  ТРЦ «Амстор» у Кременчуці
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У Кременчуці тривають роботи з розбору завалів ТРЦ після російського ракетного обстрілу
5 У Кременчуці тривають роботи з розбору завалів ТРЦ після російського ракетного обстрілу
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&laquo;Пошукові роботи тривають, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації. Підрозділи ДСНС обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 70% загальної площі об&#39;єкта&raquo;,&nbsp; йдеться у повідомленні ДСНС&nbsp;
7 «Пошукові роботи тривають, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації. Підрозділи ДСНС обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 70% загальної площі об'єкта»,  йдеться у повідомленні ДСНС 
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У ньому уточнюється, що внаслідок обстрілу торговельного центру загинули 18 людей (з них одна людина померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено сім фрагментів людських тіл
9 У ньому уточнюється, що внаслідок обстрілу торговельного центру загинули 18 людей (з них одна людина померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено сім фрагментів людських тіл
&laquo;По медичну допомогу звернулися 59 осіб, з них 25 були госпіталізовані до лікарні інтенсивного лікування Кременчука. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога&raquo;, &ndash; наголошують у ДСНС
10 «По медичну допомогу звернулися 59 осіб, з них 25 були госпіталізовані до лікарні інтенсивного лікування Кременчука. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога», – наголошують у ДСНС
Там додають, що охорону місця проведення аварійно-рятувальних робіт здійснюють сили Нацгвардії, Нацполіції та Збройних сил. Координацію заходів на місці події виконує Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
11 Там додають, що охорону місця проведення аварійно-рятувальних робіт здійснюють сили Нацгвардії, Нацполіції та Збройних сил. Координацію заходів на місці події виконує Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Чоловік покладає квіти біля уламків зруйнованого ТРЦ &laquo;Амстор&raquo; у Кременчуці
12 Чоловік покладає квіти біля уламків зруйнованого ТРЦ «Амстор» у Кременчуці
До пошукових робіт залучено 611 осіб і 88 одиниць техніки, з них від ДСНС 383 особи та 66 одиниць техніки
13 До пошукових робіт залучено 611 осіб і 88 одиниць техніки, з них від ДСНС 383 особи та 66 одиниць техніки
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У Кременчуці тривають роботи з розбору завалів ТРЦ після російського ракетного обстрілу
15 У Кременчуці тривають роботи з розбору завалів ТРЦ після російського ракетного обстрілу
Рятувальники, які розбирають завали, присіли відпочити
16 Рятувальники, які розбирають завали, присіли відпочити
Пожежники гасять водою займання під час робіт з розбору завалів ТРЦ після ракетного обстрілу військами РФ
17 Пожежники гасять водою займання під час робіт з розбору завалів ТРЦ після ракетного обстрілу військами РФ
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Розбір завалів будівлі &nbsp;ТРЦ &laquo;Амстор&raquo; у Кременчуці
19 Розбір завалів будівлі  ТРЦ «Амстор» у Кременчуці
Завод дорожніх машин (&laquo;Кредмаш&raquo;), по якому 27 червня теж був нанесений ракетний удар
20 Завод дорожніх машин («Кредмаш»), по якому 27 червня теж був нанесений ракетний удар
Працівник йде зруйнованим виробничим цехом заводу дорожніх машин (&laquo;Кредмаш&raquo;), який був зруйнований внаслідок ракетного удару 27 червня
21 Працівник йде зруйнованим виробничим цехом заводу дорожніх машин («Кредмаш»), який був зруйнований внаслідок ракетного удару 27 червня
Людмила Бригадиренко показує на телефоні фото 22-річної доньки Тетяни, яка зникла безвісти після ракетного удару по ТРЦ&nbsp;
22 Людмила Бригадиренко показує на телефоні фото 22-річної доньки Тетяни, яка зникла безвісти після ракетного удару по ТРЦ 
Медик перебинтовує руку 39-річному Миколі, який отримав поранення під час ракетного обстрілу ТРЦ &nbsp;&nbsp;
23 Медик перебинтовує руку 39-річному Миколі, який отримав поранення під час ракетного обстрілу ТРЦ   
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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