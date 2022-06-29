Кременчук: наслідки ракетного удару

Пошукові групи продовжують розбір завалів будівлі ТРЦ «Амстор» у Кременчуці Полтавської області, яка напередодні була зруйнована внаслідок російського ракетного обстрілу, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Керівництво поруч розташованого заводу дорожніх машин («Кредмаш»), по якому 27 червня теж був нанесений ракетний удар, показало журналістам наслідки руйнування.
За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, на місці трагедії знайшли 18 тіл та 7 останків тіл загиблих. 21 людину вважають безвісти зниклою.
Також у лікарнях перебувають 24 поранених.
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