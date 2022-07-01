Ракетний удар по Кременчуку: рятувальники розібрали 90% площі зруйнованого ТЦ

Розбір уламків торговельного центру «Амстор» майже завершений, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 20:00 у місті Кременчук обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 90 % загальної площі ТЦ «Амстор». Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб та постраждало 64 особи, з яких 26 – госпіталізовано», – повідомляє пресслужба ДСНС.

Крім того, за час робіт служби виявили на місці удару 29 фрагментів тіл. Роботи тривають.

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Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку на Полтавщині. За даними ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що залишаються безвісти зниклими 36 людей.

Міноборони Росії визнало удар по Кременчуку, але, як завжди, заперечило, що цілило в цивільний об’єкт, заявивши, що ціллю атаки був військовий об’єкт: «ангари з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин». У Міноборони РФ заявили, що «детонація боєприпасів до західної зброї викликала пожежу в розташованому поряд з територією заводу торговому центрі, що не функціонував».