У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому Україні «вкрай необхідні» системи ПРО

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому системи протиракетної оборони є «вкрай необхідними» Україні.

«Наша протиповітряна оборона є протиповітярною, а не протиракетною. Протиракетна оборона – це більш потужніші, сучасніші системи. Швидші ракети. Тобто для розуміння – ракета повинна збити ракету. Тактико-технічні характеристики мають бути вищими за цю ракету, яка летить на ураження наземної цілі. Власне це системи ПРО, які сьогодні є в Польщі, Румунії і які Росія дуже не хотіла бачити близько біля себе. Вони можуть збивати саме крилаті, балістичні ракети. Нам таке озброєння було би не просто корисним, воно нам вкрай необхідне», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За словами Юрія Ігната, високошвидкісні ракети Х-22, які російські війська, серед іншого, застосовували по ТРЦ в Кременчуці, випускають недалеко від кордону на півночі.



«Злітають Ту-22, підлітають у Курській області близько до кордонів України, не входять в дію нашої ППО і випускають ракети по північних і центральних областях. В нас є лічені хвилини для того, щоб зреагувати. Саме тому, коли ті літаки підіймаються в небо, – ми маємо розвідідані – ми оголошуємо сигнал повітряної тривоги на відстані, які можуть вразити ті літаки», – розповів він.

Але, за його словами, такі ракети зараз ЗСУ збити можуть «вкрай рідко».

За даними Володимира Зеленського, станом на 27 червня Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.

Росія продовжує масовані ракетні атаки проти України, зокрема лише цього тижня під російські ракетні удари потрапили Кременчук, Дніпро, Миколаїв та Одещина.