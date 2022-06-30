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ОВА: був ракетний удар по Одещині, є загиблі

Близько 00:30 в регіоні була оголошена повітряна тривога. 

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомляє про влучання російської ракети, є загиблі.

«Одещина. Влучання ракети. На жаль, є загиблі. Подробиці – згодом», – написав він у телеграмі.

Близько 00:30 в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Раніше 30 червня російські війська двома ракетами завдали ракетного удару по Одеській області, постраждалих та руйнувань внаслідок цієї атаки не було.

За даними Володимира Зеленського, станом на 27 червня Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.

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