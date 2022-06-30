Ракетний удар по Миколаєву: під завалами рятувальники виявили тіло 21-річної дівчини

Зросла кількість загиблих через російський ракетний удар по багатоповерхівці в Миколаєві – під завалами рятувальники виявили тіло 21-річної дівчини. Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Миколаївській області.

«Станом на 16:00 виявлено тіло ще однієї жертви ракетного обстрілу п’ятиповерхівки – це 21-річна дівчина. Загибла була на рівні між першим поверхом та підвалом», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару по багатоповерхівці в Миколаєві загинули 7 людей, ще 6 поранених.

Рятувальні роботи тривають.

Російські війська завдали чергового ракетного удару по Миколаєву вранці 29 червня. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.