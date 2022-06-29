Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім оприлюднив відео влучання російської ракети в багатоповерхівку в Миколаєві.



«Покидьки! Як це пояснити? Де логіка. Росія – терористична недодержава», – прокоментував у телеграмі оприлюднене відео Кім.

Російські війська завдали чергового ракетного удару по Миколаєву вранці 29 червня. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок. За останніми даними, внаслідок ракетної атаки Миколаєва загинули п'ятеро цивільних, ще четверо зазнали поранень.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.