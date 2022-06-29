Кількість загиблих через ракетний удар по Миколаєву зросла до 5 – ДСНС

Наразі відомо про п’ятьох загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу Миколаєва вранці 29 червня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 17:00 у місті Миколаїв внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку загинуло п’ять осіб, постраждало четверо особи, підрозділами ДСНС врятовано три особи», – йдеться в заяві.

Читайте також: Дніпро: двоє поранених через ракетний удар – у стані середньої тяжкості

Крім того, під час аварійно-рятувальних робіт травмувалися двоє співробітників ДСНС.

Російські війська завдали чергового ракетного удару по Миколаєву вранці 29 червня.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.