Війська РФ сьогодні знову атакували Дніпро – Лукашук

Російські війська сьогодні знову завдали ракетного удару по Дніпру – поцілили по околиці, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.



«Сьогодні по Дніпру знову було завдано ракетного удару – окупанти поцілили по околиці міста. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно загасили пожежу, яка виникла внаслідок прильоту ворожої ракети», – написав він у телеграмі.

За його даними, російські війська сьогодні також обстріляли прикордонні території Апостолівської, Зеленодольської та Широківської громад – без жертв і без руйнувань.

Загалом 28 червня війська РФ випустили шість ракет по Дніпропетровщині. За даними ОВА, у Дніпрі через «прильоти» була зруйнована залізнична інфраструктура і підприємство. Під завалами автотранспортного підприємства в Дніпрі, в яке влучила російська ракета, виявили тіла двох загиблих.