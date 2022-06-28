Міноборони РФ визнало ракетний удар по Кременчуку

Міністерство оборони Росії майже за добу визнало, що ракетний удар по місту Кременчук у Полтавській області України, внаслідок якого загинули цивільні жителі – відвідувачі торговельного центру – завдали російські військові.

При цьому у зведенні російського Міноборони стверджується, що удар був завданий «високоточною зброєю» по військовому об’єкту: «ангарах із озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин».

Удар у повідомленні двічі названий «високоточним», при цьому стверджується, що «детонація боєприпасів до західної зброї викликала пожежу в розташованому поряд з територією заводу торговому центрі, що не функціонував». Про жертв серед цивільних жителів у повідомленні не йдеться.

Кременчуцький завод дорожніх машин дійсно розташований неподалік торгового центру. Чому центр названий таким, що не функціонував – неясно.

За повідомленнями влади України й очевидців, центр був відкритий і працював у звичайному режимі. За попередніми повідомленнями, у момент удару там могло бути близько тисячі людей; згодом, однак, повідомляли, що багато відвідувачів все ж таки встигли залишити ТРЦ до удару – через сигнал повітряної тривоги.

Внаслідок ракетного удару торговий центр згорів практично повністю. Триває розбір завалів. Станом на ранок 28 червня відомо про 18 загиблих, 36 людей вважають зниклими безвісти, десятки поранені. Українська влада називає удар по торговому центру терактом і воєнним злочином.

Лідери країн Заходу, що входять до «Групи семи» (G7), засудили ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці.

«Безладні атаки цивільних цілей є воєнним злочином. Президент Росії Володимир Путін та інші відповідальні за цей жахливий злочин мають бути притягнуті до відповідальності», – йдеться у заяві G7.

«Атака Росії на цивільних осіб у торговому центрі жахає. Ми солідарні з українським народом», – написав у твітері в ніч на 28 червня президент США Джо Байден.

Рада безпеки ООН на прохання України проведе засідання, на якому йтиметься про обстріл.

Російські військові стверджують, що не завдають ударів по цивільних об’єктах в Україні, попри численні свідчення протилежного. Доведені випадки таких ударів вони пояснюють або «провокаціями», або тим, що об’єкти нібито використовували українські військові.

Удар по Кременчуку – один із перших, коли Міноборони Росії, нехай побічно, визнало, що цивільний об’єкт постраждав внаслідок російського удару.