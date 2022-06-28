Венедіктова доручила перевірити, чому з ТРЦ у Кременчуку не евакуювали людей

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова доручила правоохоронним органам з’ясувати, чому з ТРЦ в Кременчуку, по якому напередодні вдарили ракетами російські військові, не евакуювали людей, попри повітряну тривогу.

«Ми платимо ціною життів за нехтування безпекою, борючись із ворогом, який щодня накриває вогнем школи, садки, лікарні і житлові будинки. Якщо тут була недбалість – за це мають відповісти. Сирени – це сигнал, який під час війни не можна ігнорувати нікому», – цитує слова Венедіктової пресслужба Офісу генпрокурора в телеграмі.

Генпрокурорка наголосила, що «кременчуцька трагедія – не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності – масштабне свідчення систематичної політики Кремля вбивства мирних громадян в Україні».

За її словами, на місці триває пошуково-рятувальна операція – наразі розібрано понад 60% завалів.

«Паралельно відбуваються й активні слідчі дії: на місці працюють прокурори Офісу генпрокурора, обласної прокуратури, слідчі поліції і СБУ, а також фахівці Консультативної групи Atrocity Crimes Advisory Group та військові експерти», – додала Венедіктова.

За інформацією Офісу генпрокурора, наразі є інформація про 18 загиблих цивільних. Також на місці знайдено сім фрагментів тіл, які ідентифікуватимуть за допомогою ДНК-аналізу. За медичною допомогою звернулися 59 людей, 25 із них госпіталізовані. Залишаються безвісти зниклими наразі – 36 людей.

Міноборони Росії визнало удар по Кременчуку, але, як завжди, заперечило, що цілило в цивільний об’єкт.