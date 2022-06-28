МВС: імена російських льотчиків, які обстріляли Кременчук, вже відомі

Правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які вдарили ракетами по торговельному центрі в Кременчуці на Полтавщині, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Стаття Кримінального кодексу України, за якою правоохоронці розпочали провадження за фактом ракетного удару по торговельному центру в Кременчуку, передбачає довічне ув’язнення, уточнив міністр на брифінгу 28 червня.

«За цей злочин буде покараний не лише Путін, а й безпосередні виконавці. Кримінальне провадження веде Служба безпеки України. Аналітики СБУ та Національної поліції встановили, який саме полк російської авіації здійснив цей злочин. Уже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 і здійснили фатальні постріли», – цитує слова Монастирського пресслужба МВС.

За повідомленням, на даний час відомо про 18 загиблих внаслідок ракетного удару, що стався 27 червня, 21 людина вважається зниклою безвісти. До лікарів звернулися 59 поранених, 25 – шпиталізували. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Міноборони Росії визнало удар по Кременчуку, але, як завжди, заперечило, що цілило в цивільний об’єкт.