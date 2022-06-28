У Кременчуку, окрім ТРЦ, російська ракета влучила у підприємство, на якому за радянських часів вироблялася зброя – мер

Одна із ракет, які війська РФ випустили 27 червня по Кременчуку, влучила у промислове підприємство, на якому у радянські часи виготовляли зброю, але зараз воно не працює, заявив мер міста Віталій Малецький.

«Одна з ракет влучила у промислове підприємство, на якому за радянських часів вироблялася зброя. Але з 1989-го воно нічого такого не виробляло. Друга ракета розірвалася прямо всередині торговельного центру. Вирва від неї там залишилася, слідчі наразі працюють саме з нею. Вона розірвалася прямо у салоні побутової техніки. Є зафіксовані кадри (ми не маємо поки що права їх показувати) прольоту цієї ракети: покадрово, по мілісекундам, – як вона досягала своєї цілі. Ракета йшла точно в цей ТРЦ», – сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За даними Малецького, за кілька днів до ракетного обстрілу ТРЦ у Кременчуку вирішив не зачинятись під час повітряних тривог.

«У нас є інформація, що ТРЦ за кілька днів до цієї трагедії у внутрішніх чатах написав, що під час тривоги продовжуємо працювати. І саме цю інформацію буде перевіряти зараз прокуратура. Більша частина людей з ТРЦ евакуювалася, але дехто залишився. Треба встановити причину, чому саме ці люди залишилися на об'єкті під час повітряної тривоги», – зазначив він.

Він також додав, що станом на 18 годину 28 червня не надходило додаткової інформації про кількість жертв унаслідок обстрілу ТРЦ, а кількість людей, з якими немає контакту, теж не змінилася.

Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку на Полтавщині. За даними ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За інформацією Офісу генпрокурора, залишаються безвісти зниклими 36 людей.

Міноборони Росії визнало удар по Кременчуку, але, як завжди, заперечило, що цілило в цивільний об’єкт.