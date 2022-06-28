Ракетний удар по Кременчуку: понад 600 людей продовжують розбирати завали – ДСНС

Понад 600 людей продовжують розбирати завали торговельно-розважального центру у Кременчуці, повідомляє пресслужба ДСНС.



«Підрозділами ДСНС обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 70% загальної площі об’єкту. До робіт залучено 611 осіб та 88 од. техніки, з них від ДСНС 383 особи та 66 од. техніки», – повідомляє служба у телеграмі.



За даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по ТРЦ загинули 18 людей, під час розбору завалів виявлені 7 фрагментів людських тіл. За медичною допомогою звернулися 59 людей, з них – 25 госпіталізували.

Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку на Полтавщині. За даними ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За інформацією Офісу генпрокурора, залишаються безвісти зниклими 36 людей.

Міноборони Росії визнало удар по Кременчуку, але, як завжди, заперечило, що цілило в цивільний об’єкт.