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Ракетний удар по Кременчуку: понад 600 людей продовжують розбирати завали – ДСНС

Наразі обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 70% загальної площі ТРЦ

Понад 600 людей продовжують розбирати завали торговельно-розважального центру у Кременчуці, повідомляє пресслужба ДСНС.

«Підрозділами ДСНС обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 70% загальної площі об’єкту. До робіт залучено 611 осіб та 88 од. техніки, з них від ДСНС 383 особи та 66 од. техніки», – повідомляє служба у телеграмі.

За даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по ТРЦ загинули 18 людей, під час розбору завалів виявлені 7 фрагментів людських тіл. За медичною допомогою звернулися 59 людей, з них – 25 госпіталізували.

Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку на Полтавщині. За даними ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За інформацією Офісу генпрокурора, залишаються безвісти зниклими 36 людей.

Міноборони Росії визнало удар по Кременчуку, але, як завжди, заперечило, що цілило в цивільний об’єкт.

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