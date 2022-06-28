«Ні ліків, ні лікарів». Як із отриманням медичної допомоги на окупованих Росією територіях?

Наскільки змінилася система медичного забезпечення на окупованій частині півдня України? Чи вистачає лікарів у регіоні? Яких ліків потребують українські громадяни, які залишилися в окупації, і чи можливо їх отримати, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

На Херсонщині через окупацію ситуація з ліками залишається критичною, жителі не можуть купити важливі для життя медикаменти, повідомив 23 червня голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко . Він нагадав, що критичною ситуація з ліками стала з перших днів окупації області. Ліків не вистачає, їх доводиться завозити різними шляхами, сказав голова облради.

. Він нагадав, що критичною ситуація з ліками стала з перших днів окупації області. Ліків не вистачає, їх доводиться завозити різними шляхами, сказав голова облради. Складна ситуація через нестачу медикаментів склалася в Херсонському обласному онкологічному диспансері . Директорка закладу Ірина Сокур зазначила, що завезти препарати українських або іноземних виробників немає можливості через блокаду. За її даними, пацієнти закуповують їх за власні кошти в тих аптеках, які вже зараз торгують препаратами російського та білоруського виробництва.

. Директорка закладу зазначила, що завезти препарати українських або іноземних виробників немає можливості через блокаду. За її даними, пацієнти закуповують їх за власні кошти в тих аптеках, які вже зараз торгують препаратами російського та білоруського виробництва. В окупованому Маріуполі стався медичний колапс, в місті не вистачає ліків та лікарів, повідомив 8 червня радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. За його словами, з відчаю окупанти почали «вмовляти» фахівців віком від 80 років повернутись до роботи. У місті наразі не вистачає як вузьких спеціалістів, так і терапевтів. Він також повідомив, що жителям міста, попри відсутність медикаментів, пропонують «почекати» або ж самотужки переїжджати в окупований Донецьк.

Херсон: «тиск на лікарів»

Заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Микола Якименко розповів «Новинам Приазов'я», що лікарні, які не перебувають у зоні бойових дій, працюють і за можливості надають допомогу місцевим жителям.



«Ми намагаємося надавати всю необхідну допомогу», – підкреслив він.

Якименко зазначив, що на окупованій частині Херсонщини лікарів вистачає для надання допомоги населенню. Водночас «російські окупаційні сили намагаються схилити медиків до співпраці».

Якщо лікарі не будуть виконувати свою роботу, якщо на них дуже тиснути, то вони можуть просто відмовитися, бути звичайними людьми та зберігати своє життя

«Тиск є, безумовно. Якщо лікарі не будуть виконувати свою роботу, якщо на них дуже тиснути, то вони можуть просто відмовитися, бути звичайними людьми та зберігати своє життя та здоров'я», – сказав чиновник.



Він також розповів, що всі лікарні, які мають контракт з Національною службою здоров'я України, отримують фінансування. Водночас заступник голови Херсонської ОВА зазначив, що є складнощі з доставкою ліків на окуповані території.



«Стосовно ліків – це болюче питання для мене. З першого дня війни у нас, на жаль, немає офіційного «зеленого коридору», тому ми не можемо в достатній кількості доставляти ліки. Вони є, але не в тій кількості, як нам би хотілося», – сказав Якименко.



Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський називає ситуацію, яка склалася з медикаментами на окупованій частині регіону, «гуманітарною катастрофою». Він зазначив, що доставляти туди ліки останніми тижнями практично неможливо. Навіть волонтери були змушені припинити це робити, наголосив Соболевський.

Медикаменти завозилися маленькими партіями до наших лікарень, щоб вони могли надавати медичну допомогу. В останні тижні це практично неможливо

«Вони (окупаційні – ред.) не дали жодного гуманітарного коридору, не дали змоги доставити у наші лікарні медикаменти та інші необхідні речі. До цього часу медикаменти завозилися маленькими партіями до наших лікарень, щоб вони могли надавати медичну допомогу. В останні тижні це практично неможливо. Більшість волонтерів так само вимушені зупинити свою діяльність. Їх пресували «орки» (російські окупаційні сили – ред.) і примушували працювати з російською гуманітаркою, а не завозити з Запоріжжя або Одеси», – стверджує чиновник.

Він додав, що ситуація частково компенсується тим, що стали завозити ліки з окупованого Криму у великій кількості.

«Але там невідома номенклатура, невідома якість ліків та умови зберігання. Вони не проходили жодної акредитації в Україні. Не виключено, що вони можуть більше нашкодити людям, ніж допомогти», – вважає Соболевський.

Він також зазначив, що тиск на медичних працівників з боку російських окупантів дедалі збільшується: «Останнім часом збільшили тиск саме на медичних працівників, змушують їх підписувати папери про співпрацю. Багато наших лікарів відмовляються, збирають речі та виїжджають на підконтрольну Україні територію. Для багатьох це остання крапля».

Соболевський розповів, що пологові відділення продовжують працювати на окупованій частині регіону: «Приймали пологи навіть під час активної фази бойових дій на Херсонщині».

Він каже, що російські окупаційні сили пропонують жителям Херсонщини приїжджати для проведення операцій до кримських лікарень.

«Вони пропонують людям їхати в Крим, або в Ростов, але коли люди звертаються за допомогою, вони відмовляють», – додав Соболевський.

«Хочуть скасувати медреформу»

Голова Олешківської міської об'єднаної територіальної громади на Херсонщині Євген Рищук розповів, що половина лікарів міської лікарні виїхала на підконтрольну Україні територію, частина фахівців залишилася, але співпрацювати з російськими окупаційними силами вони відмовляються.

Якщо лікарі не перейдуть працювати під російською реєстрацією, то лікарню закриють повністю

«Виконуюча обов'язки головного лікаря на місці, але її вже неодноразово викликали до «смотрящего» за містом Журавка. Наші лікарі відмовляються працювати з окупаційною владою. Але в мене є інформація від учора, що в Голій Пристані поставили умову: якщо лікарі не перейдуть працювати під російською реєстрацією, то лікарню закриють повністю. Частина людей: відділ кадрів, бухгалтерія – переведені на дистанційну роботу. Але лікарів муштрують, хочуть змусити їх перереєструвати лікарню на російську, і звільнитися з української лікарні. Відповідно, вони мають отримати російський паспорт. Лікарі не готові до цього, ситуація досить напружена», – поділився посадовець.

За словами Рищука, «заробітну плату лікарям сплачують наперед, оскільки невідомо, чи буде можливість перераховувати платежі в майбутньому».

В Олешках потреба в лікарях є суттєвою, оскільки більша частина жителів залишилася в місті, зазначає голова. За його словами, російські окупаційні сили хочуть скасувати результати української медичної реформи і запровадити російську модель організації медичної системи.

Все буде як раніше – районна лікарня, не буде сімейних лікарів, все в одній лікарні – поліклініка, лікарня, швидка допомога. У нас після реформи все це було окремо

«А людей залишилося немало, близько 60% громади на місці. Росіяни до себе викликали виконуючого обов'язки головного лікаря і сказали, що все буде як раніше – районна лікарня, не буде сімейних лікарів, все в одній лікарні – поліклініка, лікарня, швидка допомога. У нас після реформи все це було окремо».

Рищук повідомив, що окупаційна влада «сказала підготувати прорахований бюджет на лікарню: на фінансування заробітної плати, медикаментів, всього необхідного».

Фінансування начебто мають виділяти з Москви:«Росіяни ведуть роботу з лікарями напряму, бо виконуючий обов'язки відмовився цим займатися, сказав: «Якщо будете давити, то я звільнюсь і буду працювали лікарем, бо хто ж буде лікувати людей».

Окупанти обіцяють лікарям заробітну плату в розмірі 10 тисяч рублів, повідомив також Рищук.



«Лікарям росіяни обіцяють платити, однак їх шокує, яка була зарплата для лікарів: 20-40 тисяч. Вони все міряють однією зарплатнею – всім по 10 тисяч. Вони хочуть перекрити будь-яке фінансування від України, а коли нічого людям буде їсти, то лікарі підуть на будь-яку зарплату, тому що якось жити треба», – передбачив він.



Мер Олешків також розповів, що в місті налагоджується торгівля російськими ліками, і наголосив, що перевірити якість цих медикаментів неможливо: «Ми не розуміємо наскільки якісні ці ліки, ніякого контролю за цим немає – що привезли, то й продають».

Бердянськ: «окупанти шукають заміну»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 22 червня повідомило, російські військові примушують українських лікарів виписувати фіктивні довідки і спалюють тіла своїх вбитих. Зокрема, в тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області почастішали випадки звернення до місцевих лікарів з боку окупантів, – стверджують в розвідці.

Головною вимогою російських військових є надання їм довідки про нездатність продовжувати військову службу за станом здоров’я. В управлінні розвідки зазначили, що при цьому для лікарів виникає подвійна загроза. В разі відмови надати довідку – російські військові погрожують розправою. В разі видачі фіктивного документа неприємності обіцяє окупаційна комендатура. Через це деякі лікарі були змушені звільнитися та евакуюватися на підконтрольну уряду України територію.



Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів «Новинам Приазовʼя», що, за його інформацією, керівники медичних закладів міста відмовилися співпрацювати з призначеними Росією окупаційними «чиновниками».



«Адміністрації медичних закладів переважно відмовилися співпрацювати з окупантами і відповідно окупантами були призначенні свої псевдокерівники закладів охорони здоров'я», – сказав він.



За словами Дудукалова, волонтери продовжують доставляти ліки з Запоріжжя на окуповані території.

Ті, хто не співпрацюють з окупантами, залишаються на фінансуванні та утриманні України

«У Запоріжжі працює Бердянський інформаційно-гуманітарний штаб, в якому я маю честь бути волонтером. Ми переправляємо досить великий обсяг медикаментів на окуповані території через свої зв'язки. Намагаємося тримати зв'язок, підтримувати медицину, щоб вони відчували, що Україна їх не кинула. Ті, хто не співпрацюють з окупантами, залишаються на фінансуванні та утриманні України», – прокоментував політик.



Дудукалов також розповів, що медичні працівники продовжують виїжджати з Бердянська, а «російські окупаційні сили намагаються шукати їм заміну, але не готові сплачувати заробітні плати українського рівня».

Вони не знають що робити, шукають лікарів, які працюватимуть за 10-20 тисяч рублів. Ніхто цього робити не хоче

«Тенденція така, що вони виїжджають. Окупанти вже неодноразово через свої інформаційні ресурси запрошували працювати медичних працівників. І це така була цікавинка, коли вперше вони заходили до медичних закладів і казали, що давайте ми усіх працевлаштуємо за російськими законами та стандартами. Їх завзяття закінчилося тоді, коли постало питання зарплат, бо медична реформа поставила таку планку в заробітній платі сімейних лікарів, що росіяни не вивезуть таку оплату. Тому вони не знають що робити, шукають лікарів, які працюватимуть за 10-20 тисяч рублів. Ніхто цього робити не хоче», – пояснив Дудукалов.



Одна з жительок Бердянська, з якою нам вдалося поспілкуватися на умовах анонімності, сказала «що медична система в місті суттєво не змінилася». Але складнощі виникають через те, що з міста виїхала частина сімейних лікарів, з якими місцеві жителі мали підписані декларації. Тому потрібно шукати інших фахівців. До того ж через відсутність зв'язку, складно записатися на прийом до медзакладів.



«Педіатр, з яким у нас декларація, просто виїхала з міста. Тому треба йти або до приватного спеціаліста, або до когось іншого, хто приймає в амбулаторії. Записатися на прийом стало важче. Треба йти до того, в кого є домашній телефон, аби зателефонувати до амбулаторії в реєстратуру, або одразу йти в амбулаторію і записуватися там на прийом до спеціаліста. Черги зараз менші, тому що багато людей виїхало, менше зараз звертаються до лікарів. Зараз швидше можна потрапити до якогось спеціаліста», – поділилася місцева жителька.



При цьому вона зазначила, що «швидка допомога в Бердянську приїжджає оперативно, лікарів для надання екстреної допомоги вистачає: «Нам довелося пережити виклик швидкої допомоги, вона приїжджає досить оперативно на виклики».

«Медичний колапс у Маріуполі»

Рівень ушкоджень поліклінік первинної ланки та лікарень десь 80-90%, з них 40% – повністю зруйнован

Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов розповів «Новинам Приазов'я», що «близько половини медзакладів в місті повністю зруйновані, більшість лікарів з Маріуполя виїхали. Ті, хто залишилися, відмовляються від керівних посад і працюють звичайними лікарями».



«Рівень ушкоджень поліклінік первинної ланки та лікарень десь 80-90%, з них 40% – повністю зруйновано. У нас було п’ять великих поліклінік, багато амбулаторій, шість профільних лікарень, десь три залишилось серед всіх медзакладів, які більш-менш вціліли. Перше, що ми повинні розуміти – фізично зруйновано десь 50%, плюс 30% пошкоджено. Тобто потужність фізична залишилася на рівні десь 20-30% лікарень та поліклінік», – порахував заступник мера.



«По-друге, десь 60-70% лікарів та 80% медичного персоналу виїхало. До війни працювали близько сім тисяч людей, наразі десь дві тисячі залишилося там, і далеко не всі хочуть співпрацювати з окупантами. Я знаю, що окупаційна влада багатьом нашим лікарям пропонувала керівні посади в лікарнях, вони відмовляються, дехто погоджується працювати лікарями, бо це їхній обов'язок – допомагати маріупольцям», – додав Орлов.



Разом із цим, російські окупаційні сили вивозять сучасне медичне обладнання, яке було в маріупольських лікарнях, до лікарень Донецька, стверджує заступник міського голови.



«По-третє, росіяни просто крадуть сучасні медичні одиниці обладнання, які купувала українська влада, зокрема, вкрали ангіограф, обладнання для анестезії, хірургічне обладнання – і все це з'явилося в лікарнях Донецьку», – зауважив він.

Кадрового резерву лікарів є десь 20% від довоєнної потужності

Орлов підтвердив, що в Маріуполі «дуже великий дефіцит» як лікарів, так і медичних приміщень та ліків.



«Кадрового резерву лікарів, я думаю, є десь 20% від довоєнної потужності, а з урахуванням того, що в місті залишилося десь 150-180 тисяч людей, максимум 40% – це потужність від потреби. Дуже великий дефіцит і приміщень, і персоналу, і ліків», – наголосив чиновник.



Заступник мера Маріуполя також зазначив, що деякі російські медикаменти низької якості в порівнянні з українськими і не підходять пацієнтам: «Вже багато було важких випадків, наприклад, ампутації кінцівок через те, що не підходить інсулін російського виробництва, він дуже низької якості».



Загалом у Маріуполі можна зробити лише базовий поліклінічний огляд, говорить Сергій Орлов.



«Вони знаходять одиниці-десятки лікарів, які працюють сімейними лікарями, педіатрами, терапевтами, така базова терапевтична допомога. Вузькоспрямованої, висококваліфікованої допомоги в місті немає. Я навіть знаю випадки, коли люди шукають для більш серйозних захворювань будь-яку можливість потрапити або в донецькі лікарні, або виїхати в Росію. Ми б могли задовольнити медичні потреби у Запоріжжі та Дніпрі, але росіяни заблокували виїзд. Тому в Маріуполі тільки базовий поліклінічний рівень, і то не повністю», – сказав заступник мера.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи належно їх перевірити.