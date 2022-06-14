«Молитися та тікати». Чи є холера в Маріуполі та навіщо РФ запускає фейки про епідемії на півдні України?

Чому в окупованому Маріуполі може спалахнути епідемія холери? Чи є підтверджені випадки захворюваності на холеру на півдні України? Які ще небезпечні хвороби можуть поширитися в Маріуполі протягом літа, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

У Маріуполі почалися спалахи інфекційних захворювань, повідомив в інтерв’ю BBC 10 червня мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він стверджує, що в місті «вже ходять холера, дизентерія та інші інфекційні захворювання», але, як зазначає Бойченко, «російські окупаційні сили це приховують». Місто закрили на карантин, звідти нікого не випускають і не впускають, розповів Бойченко. За його оцінками, зараз у Маріуполі можуть перебувати десятки хворих на холеру, і ця кількість «стрімко зростатиме», прогнозує він. Бойченко зазначив, що холера поширюється дуже швидко, а маріупольська інфекційна лікарня зруйнована разом із усім обладнанням, лікарів немає.

Він стверджує, що в місті «вже ходять холера, дизентерія та інші інфекційні захворювання», але, як зазначає Бойченко, «російські окупаційні сили це приховують». Місто закрили на карантин, звідти нікого не випускають і не впускають, розповів Бойченко. За його оцінками, зараз у Маріуполі можуть перебувати десятки хворих на холеру, і ця кількість «стрімко зростатиме», прогнозує він. Бойченко зазначив, що холера поширюється дуже швидко, а маріупольська інфекційна лікарня зруйнована разом із усім обладнанням, лікарів немає. Про ризик спалаху холери в Маріуполіпопередила також військова розвідка міністерства оборони Великої Британії. У повідомленні від 10 червня йдеться про те, що поодинокі випадки захворювання реєструють із травня. Відомо, що раніше, 1995 року, Україна теж страждала від незначних спалахів холери на узбережжі Азовського моря: «Оскільки медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, близькі до колапсу, великий спалах холери в Маріуполі суттєво погіршить ситуацію», – йдеться в повідомленні британської розвідки.

12 червня ватажок підконтрольного Росії незаконного збройного угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що «спалахи холери у Маріуполі не зафіксовані, епідемічна ситуація перебуває під контролем».

До чого готуються в Ростовській області?

На думку мера Маріуполя Бойченка, цей спалах інфекції «може забрати тисячі життів». При цьому конкретних фактів про госпіталізацію з діагнозом «холера» немає, оскільки до лікарні немає доступу. Бойченко також розповів, що «вода у міських колодязях непридатна для пиття, а запасів привезеної – не вистачає». Люди можуть стояти в чергах по воду кілька днів. За словами мера Маріуполя, зараз вживаються заходи, щоб інфекція не поширювалася далі, в інші регіони України.

Попри публічне заперечення холери, «російські окупаційні сили терміново готують до запуску інфекційне відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги у Маріуполі», повідомив 11 червня у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він стверджує, що тепер «майже готові чотири бокси для ізоляції хворих».

«Інфекційне відділення буде відкрите на базі ковідного відділення, яке під час вуличних боїв у Маріуполі використовувалося російськими військовими для зберігання близько 600 тіл загиблих», – написав він.

За даними Петра Андрющенка, інфекційне відділення очолює росіянин, що приїхав із Сибіру. Радник мера додав, що влітку черга на отримання дозволу на поховання тіл близьких становить до десяти днів. У цей час маріупольці мають зберігати тіло або вдома, або на вулиці в імпровізованих моргах.

Раніше, 6 червня, Андрющенко повідомляв, що російські окупаційні сили «перекривають виїзд із міста». Крім того, за даними радника мера, «Росія готує лікарні на своїй території для потенційних хворих серед військових».

Також про ймовірний спалах холери та інших інфекційних хвороб у Маріуполі попереджала регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я Доріт Ніцан на пресконференції у Києві 17 травня.

За її словами, це можливо через зруйновану систему водопостачання в місті. Вона додала, що «ВООЗ готує протихолерні комплекти і вакцини, а також співпрацює з іншими неурядовими організаціями для допомоги жителям на окупованій території».

Голова «Росспоживнагляду» Анна Попова 26 квітня підписала постанову «Про додаткові заходи щодо профілактики холери». У цьому документі акцент зроблено на додаткові профілактичні заходи у прикордонних з Україною Брянській, Курській, Білгородській, Воронезькій, Ростовській областях, Краснодарському краї та в анексованому Криму.

Журналістка з Ростовської області Росії Олена Романова – бивша собкорр видання «Новая газета» по півдню Росії (зачинилося в березні 2022 года) розповіла «Новинам Приазовʼя», що медики, з якими вдається зараз поговорити, висловлюють побоювання, що «холера рано чи пізно до Ростова потрапить».

Найбільшою небезпекою є Таганрог, де і без Маріуполя складається не дуже добрий екологічний стан в районі затоки

«Кажуть, що доцільно було б посилити інформаційну роботу з населенням, закрити пляжі», – зазначила журналістка.

«Найбільшою небезпекою є Таганрог, де і без Маріуполя складається не дуже добрий екологічний стан в районі затоки – через застарілі каналізаційної системи. Про це зокрема розповідав один із керівників місцевого водоканалу під час деяких судових слухань. При цьому «жодних надзвичайних заходів у регіоні з цього приводу не вживається. Пляжі не закриті, вони активно працюють, населення не сповіщається про загрози зараження, у регіоні стоїть спека», – додала Романова.

«Гори сміття, щури, трупи людей»

Петро Андрющенко розповів «Новинам Приазовʼя», що на сьогодні є кілька факторів, які можуть призвести до епідемії холери в місті. Зокрема, стан води, каналізаційних систем і відсутність медичної системи.

Всі джерела води мають бути вже отруйними, погіршує ситуацію і відсутність повноцінної гігієни

«Вібріон холери живе в Азовському морі завжди. Десять років тому, навіть за кращих умов, був спалах холери в Маріуполі. Сьогодні розповсюдженню холери сприяє, по-перше, стан води. Розкладання тіл загиблих, потрапляння отруйних речовин через дренаж у воду. Всі джерела води мають бути вже отруйними, погіршує ситуацію і відсутність повноцінної гігієни. Все це сприяє спалаху холери. Якщо вона спалахне в умовах відсутності медичної системи, це призведе до епідемії, наслідки якої бувають катастрофічними», – зауважив він.



Журналістка з Маріуполя Юлія Гаркуша каже, що у місті досі відсутнє централізоване водопостачання. І тому жителі змушені брати воду з джерел, які непридатні до використання.



«Люди йдуть на море, бо там можна перетерпіти спеку та помитися. Але під час купання вони можуть ковтнути морської води. Якщо навіть невелика кількість такої води потрапить у шлунок, це може викликати різні хвороби», – додала журналістка.



Вона підтвердила, що загроза поширення холери в Маріуполі була й раніше, втім зараз ризик збільшився, зокрема, через антисанітарні умови в місті.

Багато трупів закопано недостатньо глибоко, як того потребують заходи безпеки – це ситуація в Маріуполі станом на зараз

«Гори сміття, щури, бездомні коти та собаки, багато трупів закопано недостатньо глибоко, як того потребують заходи безпеки – це ситуація в Маріуполі станом на зараз. Але загроза холери в Маріуполі була постійною. Таблички із забороною купатися у нас з'являлися періодично. Море, центральні пляжі та інші місця для купання були зачинені час від часу. Зараз жодних заборон не буде, і це може призвести до сумних наслідків», – підкреслила Гаркуша.

«Не тільки холера»

Разом з цим лікар-імунолог, кандидат біологічних наук Борис Донськой зазначив, що про епідемію холери в Маріуполі наразі не йдеться, оскільки підтверджені випадки цієї хвороби поки не зафіксовані. Втім, її поширення в цьому місті цілком реальне, вважає лікар.

Купатися в морі, брати звідти воду навіть для миття рук та продуктів не можна

«Для початку потрібен носій, хворий холерою. По-друге, відсутність доступу до чистої води і дезінфікованих продуктів призводить до того, що носій холери може досить швидко і активно її передавати, бо холера викликає дуже активні процеси діареї, блювотиння. Холерний вібріон дуже довго зберігає свою життєздатність в природних водоймах. Таким чином, вони стають ймовірним джерелом розповсюдження. Купатися в морі, брати звідти воду навіть для миття рук та продуктів не можна, бо є ризик інфікування», – пояснив експерт.

Борис Донськой зазначив, що «смертельно небезпечною» для маріупольців може бути не лише холера, а й низка інших кишкових інфекцій. Лікар підкреслив, що в таких випадках важливо звертатися за медичною допомогою.

Літо, південь: там гарантовано почнуться кишкові інфекції

«Холера – це лише один дуже страшний кишковий паразит, який викликає епідемії, але ймовірність шигели та сальмонели теж зростає. Літо, південь: там гарантовано почнуться кишкові інфекції. За відсутності доступу до кваліфікованої медичної допомоги, ці кишкові інфекції будуть так само смертельними та важкими», – наголосив Донськой.



Для збереження життя і здоров'я лікар порадив маріупольцям залишити окупований регіон: «Не знаю, молитися і тікати, тільки так на жаль. Я навіть не уявляю умови, в яких вони зараз існують. Тому як у цих умовах можна своє життя і здоров'я вберегти і психологічний стан, я не знаю і не скажу. Я думаю, що це неможливо. Єдиний шлях – це покинути цю територію».



Епідеміологічна ситуація у Запорізькій області

Заступник генерального директора Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоров'я України Олександр Мащак розповів, що з початком повномасштабної війни центр проводить моніторинг стану захворюваності на різні інфекційні хвороби. Станом на сьогодні результати досліджень на території всієї Запорізької області не показали жодного випадку холери, стверджує він.

Ми проводимо щотижневі дослідження води на поверхні водоймищ, обстежуємо хворих, які мають відповідні клінічні симптоми

«Холера має вимушений сезонний характер, тому лабораторні дослідження почалися в Запорізькій області з 1 червня поточного року. Ми проводимо щотижневі дослідження води на поверхні водоймищ, обстежуємо хворих, які мають відповідні клінічні симптоми, досліджуємо стічні води, питну воду та харчові продукти. Випадків холери не було виявлено. Ми маємо п'ять випадків виділення холероподібних вібріонів. Це не холера, це холероподібні збудники, які не мають такого значного патогенного або епідемічного визначення», – прокоментував він «Новинам Приазовʼя».

Мащак сказав, що додатковим фактором, який може вплинути на поширення холери у Запорізькій області, є потік внутрішньо переміщених осіб в регіоні. За словами чиновника, в області вживаються відповідні заходи для попередження спалахів інфекційних хвороб. Крім того, медична система регіону готова до лікування холери, якщо такі випадки стануться, стверджує Мащак.

Ми готові діагностувати, лікувати, вживати всі, в тому числі і карантинні заходи, щоб запобігати цій хворобі

«Великий потік внутрішньо переміщених осіб – це теж чинник, який може спровокувати появу інфекційних захворювань. Але і в цьому напрямі вживаються відповідні заходи, хто повинен – обстежується, це питання тримається на контролі. Ми готові діагностувати, лікувати, вживати всі, в тому числі і карантинні заходи, щоб запобігати цій хворобі», – підкреслив заступник генерального директора Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Херсонщина: російський фейк про сибірську виразку

Тим часом російські окупаційні сили поширюють фейк про покинуте поховання сибірської виразки у Скадовську Херсонській області. Про це 12 червня повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його даними, окупанти розповідають населенню, що українська влада нібито «ігнорувала загрозу жителям, наражаючи їх на ризик масового захворювання».

«Ця інформація не відповідає дійсності», – зазначив Соболевський. За його словами, «всі небезпечні пункти в Херсонській області відпрацьовані, локалізовані і законсервовані, якщо в цьому була необхідність».

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв розповів «Новинам Приазовʼя», що в місті є одне місце поховання тварин, які загинули від інфекційних хвороб, йому вже близько 50 років, протягом цього періоду, як каже він, воно «ретельно доглядалося і небезпеки не становило». Також Олександр Яковлєв зазначив, що бойові дії в районі, де розташований могильник, не велися.

Якщо його ніхто не буде чіпати, то як і раніше, протягом попередніх 50 років, ніхто не буде мати з ним проблем. Небезпеки ці поховання не створюють

«Повідомлення про те, що в Скадовську знайшли начебто покинутий скотомогильник не відповідає дійсності. У Скадовську є одне-єдине подібне місце поховання, воно знаходиться на обліку. Якщо його ніхто не буде чіпати, то як і раніше, протягом попередніх 50 років, ніхто не буде мати з ним проблем. Небезпеки ці поховання не створюють», – запевнив Яковлєв.

Жителі Скадовська, з якими вдалося поспілкуватися журналістам проєкту «Новини Приазов’я», розповіли, що скотомогильник «старий та забутий, його ніхто з місцевих не боїться». Поруч розташовані дитячі оздоровчі табори, якби він був пошкоджений, то вже були б випадки поширення інфекції, – впевнені жителі.

Водночас біля місця поховання тварин є оздоровчий табір «Слава», де базуються російські військові. «Можливо, звідти пішли ці фейки», – розповіли жителі Скадовська.