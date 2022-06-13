У Маріуполі немає нічого, що може убезпечити людей від поширення холери – радник мера

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що в окупованому Маріуполі зберігається висока загроза поширення холери. При цьому в місті немає медичного забезпечення, яке б могло запобігти цьому. Про це Андрющенко сказав в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я».

«Ситуація не змінилася останнім часом, ризик залишається, хоча окупант заперечує загрозу. Насправді там немає нічого, що може убезпечити людей від поширення холери», – сказав Андрющенко.

Водночас він каже, що владі не відомо, чи вже є в Маріуполі реальні випадки захворювання на холеру.

«Тут ми не можемо стверджувати, чи це є, чи немає. Не проводяться тести людей, причини смерті ніхто не досліджує. Якщо сьогодні людина помирає від природних причин, то до того, як її поховають проходить 9-10 днів, тому що окупанти встановили таку процедуру. Просто неможливо дізнатись, немає цих даних. Тому ми кажемо про ризик, кажемо, що зберігається високий рівень смертності по Маріуполю. І все це може казати, що, можливо холера вже є в місті», – підкреслив радник мера Маріуполя.

У неділю учасникам престуру, організованого Міноборони РФ, ватажок незаконного угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що «спалахи холери у Маріуполі не зафіксовані, епідемічна ситуація перебуває під контролем».

Всесвітня організація охорони здоров’я раніше застерегла, що через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань.