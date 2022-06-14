Інформація про холерну паличку у водопроводі Києва є фейком – КМДА

Київська міська державна адміністрація заявляє, що якість водопровідної води у Києві відповідає санітарним нормам, а інформація про холерну паличку у водопроводі є фейком.

«Наразі у мережі розповсюджується фейкова інформація про можливий спалах холери через холерну паличку у воді. У дописах зазначається, що навіть чистити зуби і мити фрукти й овочі необхідно винятково кип’яченою водою. У «Київводоканалі» запевняють, що ця інформація не відповідає дійсності і, скоріше за все, спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення», – йдеться у повідомленні КМДА у телеграмі.

Там наголосили, що якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки і санітарно-хімічними показниками безпечності, і жодних відхилень наразі немає, «водопровідна вода – цілком безпечна».

«Київводоканал» забезпечений усіма необхідними реагентами в достатній кількості, всі водопровідні споруди працюють у штатному режимі, всі процеси з водопідготовки відбуваються в установленому порядку», – наголосили у КМДА.

Раніше в МОЗ заявили, що за результатами епідемічного нагляду та моніторингу довкілля випадків холери на території України не виявлено.

При цьому головний державний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що наразі доволі складно отримати інформацію із тимчасово окупованих територій, зокрема з Маріуполя.

«Водночас ризики поширення інфекційних захворювань там зростають. Це пов’язано зі значними руйнуваннями міської інфраструктури, через що відбувається змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, забруднення колодязів», – зазначають у відомстві.

Напередодні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в окупованому Маріуполі зберігається висока загроза поширення холери. У коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я» він сказав, що в місті немає медичного забезпечення, яке б могло запобігти цьому.

Холера – гостра особливо небезпечна інфекційна хвороба, спричинена холерним вібріоном, що викликає тяжкий гастроентерит із різким зневодненням організму та гемодинамічними розладами.