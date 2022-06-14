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Випадків холери в Україні не зафіксовано – МОЗ

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін

За результатами епідемічного нагляду та моніторингу довкілля випадків холери на території України не виявлено, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«У період з 1 червня було обстежено понад 440 хворих із гострими-кишковими інфекціями, серед них 165 на предмет інфікування холерою. Також з профілактичною метою було обстежено 6 здорових людей. У жодному випадку холерних вібріонів виявлено не було», – повідомив Кузін.

Він додав, що окрім обстеження людей, досліджувались проби об’єктів довкілля, зокрема майже 100 проб прісної води, 9 проб морської та 80 проб стічної води.

«Небезпечних для життя підвидів холерних вібріонів виявлено не було», – кажуть у МОЗ.

Головний державний санітарний лікар зазначив, що наразі доволі складно отримати інформацію із тимчасово окупованих територій, зокрема з Маріуполя.

«Водночас ризики поширення інфекційних захворювань там зростають. Це пов’язано зі значними руйнуваннями міської інфраструктури, через що відбувається змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, забруднення колодязів», – зазначають у відомстві.

Напередодні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в окупованому Маріуполі зберігається висока загроза поширення холери. У коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я» він сказав, що в місті немає медичного забезпечення, яке б могло запобігти цьому.

Холера – гостра особливо небезпечна інфекційна хвороба, спричинена холерним вібріоном, що викликає тяжкий гастроентерит з різким зневодненням організму та гемодинамічними розладами.

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