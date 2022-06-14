Випадків холери в Україні не зафіксовано – МОЗ

За результатами епідемічного нагляду та моніторингу довкілля випадків холери на території України не виявлено, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«У період з 1 червня було обстежено понад 440 хворих із гострими-кишковими інфекціями, серед них 165 на предмет інфікування холерою. Також з профілактичною метою було обстежено 6 здорових людей. У жодному випадку холерних вібріонів виявлено не було», – повідомив Кузін.

Він додав, що окрім обстеження людей, досліджувались проби об’єктів довкілля, зокрема майже 100 проб прісної води, 9 проб морської та 80 проб стічної води.

«Небезпечних для життя підвидів холерних вібріонів виявлено не було», – кажуть у МОЗ.

Головний державний санітарний лікар зазначив, що наразі доволі складно отримати інформацію із тимчасово окупованих територій, зокрема з Маріуполя.

«Водночас ризики поширення інфекційних захворювань там зростають. Це пов’язано зі значними руйнуваннями міської інфраструктури, через що відбувається змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, забруднення колодязів», – зазначають у відомстві.

Напередодні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в окупованому Маріуполі зберігається висока загроза поширення холери. У коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я» він сказав, що в місті немає медичного забезпечення, яке б могло запобігти цьому.

Холера – гостра особливо небезпечна інфекційна хвороба, спричинена холерним вібріоном, що викликає тяжкий гастроентерит з різким зневодненням організму та гемодинамічними розладами.