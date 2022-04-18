У Маріуполі відсутня медична допомога – Андрющенко

Гуманітарна ситуація в Маріуполі погіршується, бої тривають у межах міста, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» радник міського голови Петро Андрющенко. За його словами, найбільша проблема для міста зараз – уже навіть не їжа та питна вода.
«Наразі питання більше стосується відсутності медичної допомоги, медичного супроводження, ліків. Захворювання, хронічні захворювання, люди не можуть отримувати допомогу та ліки. Крім того, ми бачимо зараз нарощення фільтрації. Чоловіків вивозять на фільтрацію, там пропонують працювати та обіцяють працю сплачувати їжею», – сказав Андрющенко.
Радник мера Маріуполя зазначив, що в трьох таборах перебувають люди, які прагнуть потрапити на підконтрольну Україні територію.
«Фактично в трьох таборах, влаштованих біля Маріуполя застрягло десь 20 тисяч людей, і близько 10 тисяч зараз перебувають у таборі що для депортації. Тобто загалом в таких таборах ми маємо десь 30 тис. маріупольців», – сказав він.
Андрющенко підтвердив, що велика кількість містян із дітьми знайшли прихисток в укриттях заводу «Азовсталь». За його даними, окупаційні сили намагаються змусити людей пересуватися містом за перепустками.
«Уже кажуть, що ця перепустка буде підставою для перебування на вулиці, взагалі для пересування навіть у межах одного району. Ми вважаємо, що це ще одна форма фільтрації. І мабуть, це підготовка для паспортизації вже або Росії, або псевдореспублік», – додав Андрющенко.
Озвучені дані також підтвердили кілька маріупольців, які нещодавно залишили місто, але мають зв’язок з родичами та близькими, які залишаються в Маріуполі.
З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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