У Маріуполі відсутня медична допомога – Андрющенко

Гуманітарна ситуація в Маріуполі погіршується, бої тривають у межах міста, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» радник міського голови Петро Андрющенко. За його словами, найбільша проблема для міста зараз – уже навіть не їжа та питна вода.

«Наразі питання більше стосується відсутності медичної допомоги, медичного супроводження, ліків. Захворювання, хронічні захворювання, люди не можуть отримувати допомогу та ліки. Крім того, ми бачимо зараз нарощення фільтрації. Чоловіків вивозять на фільтрацію, там пропонують працювати та обіцяють працю сплачувати їжею», – сказав Андрющенко.

Радник мера Маріуполя зазначив, що в трьох таборах перебувають люди, які прагнуть потрапити на підконтрольну Україні територію.

«Фактично в трьох таборах, влаштованих біля Маріуполя застрягло десь 20 тисяч людей, і близько 10 тисяч зараз перебувають у таборі що для депортації. Тобто загалом в таких таборах ми маємо десь 30 тис. маріупольців», – сказав він.

Андрющенко підтвердив, що велика кількість містян із дітьми знайшли прихисток в укриттях заводу «Азовсталь». За його даними, окупаційні сили намагаються змусити людей пересуватися містом за перепустками.

«Уже кажуть, що ця перепустка буде підставою для перебування на вулиці, взагалі для пересування навіть у межах одного району. Ми вважаємо, що це ще одна форма фільтрації. І мабуть, це підготовка для паспортизації вже або Росії, або псевдореспублік», – додав Андрющенко.

Озвучені дані також підтвердили кілька маріупольців, які нещодавно залишили місто, але мають зв’язок з родичами та близькими, які залишаються в Маріуполі.

З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.