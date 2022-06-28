Ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці: розпочато розслідування за фактом службової недбалості

Прокуратура розпочала перевірку дії службових осіб торговельного центру в Кременчуці, які не забезпечили евакуацію під час ракетного удару, повідомляє у фейсбуці пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними прокуратури, під час слідства перевірятимуться дії посадових осіб торговельного центру щодо вжиття заходів із цивільного захисту працівників і відвідувачів центру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Кременчуцьке райуправління поліції.

Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку на Полтавщині. Як повідомили у ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За інформацією Офісу генпрокурора, наразі є інформація про 18 загиблих цивільних. Також на місці знайдено сім фрагментів тіл, які ідентифікуватимуть за допомогою ДНК-аналізу. За медичною допомогою звернулися 59 людей, 25 із них госпіталізовані. Залишаються безвісти зниклими наразі – 36 людей.

Міноборони Росії визнало удар по Кременчуку, але, як завжди, заперечило, що цілило в цивільний об’єкт.