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Війна

Київ, Миколаїв, Кременчук...Дніпро: як зупинити «ракетний терор» Росії?

Лише за вихідні 25-26 червня Росія випустила по Україні від 60 до 80 далекобійних ракет

Міноборони: Росія розпочала ракетний терор проти мирного населення України. Як його зупинити?

  • Обстріл Києва

26 червня вранці війська РФ обстріляли Київ, влучивши у житловий будинок у Шевченківському районі. Національна поліція України повідомила про одну загиблу людину і чотирьох поранених внаслідок цього обстрілу.

Росія запустила по Києву декілька ракет (4-6). Обстріл вівся із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х-101 з району Каспійського моря, повідомляв речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

  • Обстріл Чернігівщини

20 ракет прилетіло по Чернігівщині, зокрема, обстріляли військовий навчальний центр «Десна».

  • Обстріл Черкащини

Внаслідок російських ракетних ударів по Черкащині 26 червня одна людина загинула, ще п’ятеро були поранені, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

  • Обстріл Сумщини

Російські війська зі ствольної та реактивної артилерії, з гелікоптерів обстрілювали Сумщину 26 червня, випустили понад 150 снарядів та мін, одна людина загинула, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

  • Обстріл Житомирщини

​По об'єктах Житомирщини російські літаки випустили близько 30 ракет, 10 з яких збила українська ППО.

  • Обстріл Одещини

У ніч на 27 червня російські військові завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали шестеро людей, зокрема, одна дитина, повідомила Одеська міська рада з посиланням на дані оперативного командування «Південь».

  • Обстріл ТРЦ «Амстор» у Кременчуці

У місті Кременчук Полтавської області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару російських військ по торговельно-розважальному центру «Амстор». За результатами атаки на цивільний об'єкт посеред дня 27 червня – десятки загиблих, поранених та зниклих безвісти.

У російському Міноборони визнали, що завдали удар по Кременчуку, але по «ангарах із озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн» і не визнають, що Росія атакує цивільну інфраструктуру в Україні.

Президенти США та Франції назвали ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці «жахливим». Лідери країн G7 засудили ракетний обстріл і сказали, що винні будуть притягнуті до відповідальності.

  • Обстріл Миколаєва

27 червня всім російських ракет прилетіло по Миколаєву. Дві з них влучили в військове містечко 79-ї бригади, у якому попередніми обстрілами вже було зруйновано казарми. Інша ракета влучила на центральний стадіон міста. зруйноване поле з підігрівом.

  • Обстріл Харкова

​27 червня обстріл РСЗВ житлових будинків Харкова. «​Постраждали 38 осіб. З них: 9 загиблих; 29 поранено, у тому числі 5 дітей (одна дитина у дуже тяжкому стані, двоє – стан тяжкий, двоє – середній стан тяжкості)», – повідомив начальник слідчого управління ГУ НП у Харківській області Сергій Болвінов.

  • Обстріл Дніпра

У другій половині дня 28 червня мер міста Дніпро Борис Філатов повідомив про удари по місту. «Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо», – написав він у телеграмі. Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про вибухи в Дніпрі.

Лише за вихідні 25-26 червня Росія випустила по Україні від 60 до 80 далекобійних ракет, вартістю майже у 220 млн доларів, порахував український Forbes.

Як можна протидіяти ракетному тероризму Росії? Про це у програмі ​Свобода Live

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