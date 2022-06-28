Київ, Миколаїв, Кременчук...Дніпро: як зупинити «ракетний терор» Росії?

Міноборони: Росія розпочала ракетний терор проти мирного населення України. Як його зупинити?

Обстріл Києва

26 червня вранці війська РФ обстріляли Київ, влучивши у житловий будинок у Шевченківському районі. Національна поліція України повідомила про одну загиблу людину і чотирьох поранених внаслідок цього обстрілу.

Росія запустила по Києву декілька ракет (4-6). Обстріл вівся із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х-101 з району Каспійського моря, повідомляв речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Обстріл Чернігівщини

20 ракет прилетіло по Чернігівщині, зокрема, обстріляли військовий навчальний центр «Десна».

Обстріл Черкащини

Внаслідок російських ракетних ударів по Черкащині 26 червня одна людина загинула, ще п’ятеро були поранені, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

Обстріл Сумщини

Російські війська зі ствольної та реактивної артилерії, з гелікоптерів обстрілювали Сумщину 26 червня, випустили понад 150 снарядів та мін, одна людина загинула, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Обстріл Житомирщини

​По об'єктах Житомирщини російські літаки випустили близько 30 ракет, 10 з яких збила українська ППО.

Обстріл Одещини

У ніч на 27 червня російські військові завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали шестеро людей, зокрема, одна дитина, повідомила Одеська міська рада з посиланням на дані оперативного командування «Південь».

Обстріл ТРЦ «Амстор» у Кременчуці

У місті Кременчук Полтавської області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару російських військ по торговельно-розважальному центру «Амстор». За результатами атаки на цивільний об'єкт посеред дня 27 червня – десятки загиблих, поранених та зниклих безвісти.

У російському Міноборони визнали, що завдали удар по Кременчуку, але по «ангарах із озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн» і не визнають, що Росія атакує цивільну інфраструктуру в Україні.

Президенти США та Франції назвали ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці «жахливим». Лідери країн G7 засудили ракетний обстріл і сказали, що винні будуть притягнуті до відповідальності.

Обстріл Миколаєва

27 червня всім російських ракет прилетіло по Миколаєву. Дві з них влучили в військове містечко 79-ї бригади, у якому попередніми обстрілами вже було зруйновано казарми. Інша ракета влучила на центральний стадіон міста. зруйноване поле з підігрівом.

Обстріл Харкова

​27 червня обстріл РСЗВ житлових будинків Харкова. «​Постраждали 38 осіб. З них: 9 загиблих; 29 поранено, у тому числі 5 дітей (одна дитина у дуже тяжкому стані, двоє – стан тяжкий, двоє – середній стан тяжкості)», – повідомив начальник слідчого управління ГУ НП у Харківській області Сергій Болвінов.

Обстріл Дніпра

У другій половині дня 28 червня мер міста Дніпро Борис Філатов повідомив про удари по місту. «Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо», – написав він у телеграмі. Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про вибухи в Дніпрі.

Лише за вихідні 25-26 червня Росія випустила по Україні від 60 до 80 далекобійних ракет, вартістю майже у 220 млн доларів, порахував український Forbes.

Як можна протидіяти ракетному тероризму Росії? Про це у програмі ​Свобода Live ​