СБУ: колишній кадебіст коригував ракетні обстріли РФ по Яворівському полігону

Контррозвідка Служби безпеки України встановила учасника агентурної мережі Росії, який коригував вогонь по Яворівському полігону, ним виявився колишній працівник КДБ 1950 року народження, повідомили в пресслужбі СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що колишній працівник КДБ передавав ворожій стороні інформацію про місця розташування ЗСУ і їхнього озброєння. Згодом зібрані дані (точні локації з позначками на карті) він надсилав куратору через спеціально прихований чат у телеграм-каналі», – повідомила пресслужба управління СБУ у Львівській області.

Екскадебісту повідомили про підозру за статтею «державна зрада» й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, додали в СБУ.

«Додатково контррозвідники встановлюють факт ймовірної передачі інформації щодо дислокації іноземного легіону на території військового полігону», – уточнили в спецслужбі.

Про обстріл Яворівського полігону військами РФ повідомляли кілька разів, востаннє – 25 червня.