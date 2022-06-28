СБУ встановила двох російських військових, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині

Служба безпеки України заявляє, що встановила двох російських військових керівників, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині.

За даними спецслужби, це – командир батальйону майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв. Обоє військових, як зазначають в СБУ, керували діями мотострілецьких підрозділів армії РФ під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині.

«Обидва командира особисто допитували українців і намагалися вибити інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників Тероборони. Зрештою вони віддали підлеглим наказ: розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин», – наголошують в СБУ.



Як додають у Службі безпеки, наразі майорам Краснощокову та Васильєву оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів: людей виявляли посеред вулиць, у братських могилах, підвалах та колодязях.

Україна і Захід вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

Станом на 4 червня на деокупованих територіях Київщини, за даними МВС, було ексгумовано понад 1300 тіл мирних жителів «розстріляних і закатованих російськими військами».