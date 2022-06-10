Росія хотіла примусово роздавати на окупованій Київщині паспорти СРСР – СБУ

Росія хотіла примусово роздавати на окупованій Київщині паспорти СРСР, повідомляє Служба безпеки України.

«У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР (принаймні до видачі документів РФ)», – заявляють в СБУ з посиланням на дані військової конррозвідки.

У відомстві додають, що у покинутому окупантами будинку поблизу міста Макарів на Київщині були виявлені сотні незаповнених паспортів СРСР.

«Примітно, що ці бланки були саме українського зразка – від імені УРСР. Тобто всі надписи на них виконані не тільки російською, а й українською мовою. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки – були завезені з РФ на початку повномасштабної агресії проти нашої держави», – додали у СБУ.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Людей виявляли посеред вулиць, у братських могилах, підвалах та колодязях.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.