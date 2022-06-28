Число жертв через вчорашні обстріли Харкова зросло – Синєгубов

Внаслідок російських обстрілів Харкова загинули 9 людей, 29 поранені, серед них є дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Вчора були обстріли чотирьох районів. В Немишлянському районі внаслідок застосування РСЗВ «Смерч» загинули дев'ять людей, 29 поранені, зокрема п'ятеро дітей, 10-річний хлопчик знаходиться у дуже важкому стані« », – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Водночас Олег Синєгубов каже, що необхідності в евакуації жителів Харкова немає.

«Оскільки насамперед таку евакуацію пов'язуємо з прямим штурмом міста. Наразі таких перестарок немає. ЗСУ тримають свої позиції на півночі та північно-східному напрямку. Зараз потреби в масовій та організованій евакуації немає, але перебувати на вулиці в місті небезпечно, оскільки ворог застосовує РСЗВ. Дистанція – 40 кілометрів. Місто Харків розташоване так, що безпосередній кордон з РФ на відстані близько 40 км, тому ворог може бити безпосередньо з території РФ», – додав він.

За даними Синєгубова, попри постійні російські обстріли, до Харкова продовжують повертатися люди, наразі в місті перебувають понад 700 тисяч людей.

27 червня російські війська обстріляли Харків, внаслідок цих атак загинули 5 людей, 22 поранені, з них – 5 дітей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.