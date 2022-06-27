Зросла кількість жертв через російські обстріли Харкова, серед постраждалих є діти – ОВА

Внаслідок російських обстрілів Харкова загинули 5 людей, 22 поранені, з них – 5 дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«5 людей загинули, 22 отримали поранення, з них – 5 дітей. Такі жахливі наслідки сьогоднішніх обстрілів Харкова російськими окупантами. Всі вони – мирні жителі Харкова, які йшли вулицями, гуляли на дитячих майданчиках», – написав він у телеграмі.

За його даними, жителі Харкова отримали вибухові травми, осколкові поранення, стан поранених – тяжкий та середній.

Раніше Олег Синєгубов повідомив, що російських атак зазнали Північна Салтівка та Немишлянський район Харкова, внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще 19 поранені.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.