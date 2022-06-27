Через обстріл Харкова загинули четверо людей – Синєгубов

Російські війська завдали ударів по двох районах Харкова увечері 27 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Увечері ворог завдав ударів по мирній Північній Салтівці та Немишлянському району Харкова. На жаль, є загиблі – четверо людей. Постраждалих – 19, з них чотири дитини. Медики надають всю необхідну допомогу. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються», – заявив він.

За словами Синєгубова, обстріли влучали по дворах та вулицях – об’єктах цивільної інфраструктури.

Голова ОВА закликав містян бути обережними та не виходити на вулиці без нагальної потреби.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.