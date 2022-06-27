Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Через обстріл Харкова загинули четверо людей – Синєгубов

Ілюстраційне фото. Наслідки обстрілу передмістя Харкова, 26 червня 2022 року

Російські війська завдали ударів по двох районах Харкова увечері 27 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Увечері ворог завдав ударів по мирній Північній Салтівці та Немишлянському району Харкова. На жаль, є загиблі – четверо людей. Постраждалих – 19, з них чотири дитини. Медики надають всю необхідну допомогу. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються», – заявив він.

За словами Синєгубова, обстріли влучали по дворах та вулицях – об’єктах цивільної інфраструктури.

Голова ОВА закликав містян бути обережними та не виходити на вулиці без нагальної потреби.

Харків. Обстріли: «Виправдати це неможливо» – місцева жителька
Embed
Харків. Обстріли: «Виправдати це неможливо» – місцева жителька

No media source currently available

0:00 0:00:53 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG