Черговий російський обстріл Харкова: є постраждалі, пожежу вже загасили – влада

Російські війська обстріляли Індустріальний район Харкова, постраждали 5 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За попередніми даними, 5 постраждалих. Стан – середній, 1 госпіталізований у тяжкому стані. Дані оновлюються», – написав він у телеграмі.

Олег Синєгубов закликав без нагальної потреби не виходити на вулиці міста.



За даними ДСНС, пожежу, яка виникла пожежа на одному з підприємств через обстріл, вже ліквідували.



«На час прибуття рятувальних підрозділів ДСНС вогонь встиг поширитись на площу близько 50 кв.м. До гасіння пожежі були залучені 3 одиниці техніки та біля 15 людей особового складу ДСНС. За попередніми даними внаслідок розривів рашиських боєприпасів постраждало 6 людей», – повідомляють у головному управлінні ДСНС у Харківській області.



Рятувальники додають, що в результаті обстрілів частково зруйновано житловий будинок та інші прилеглі будівлі приватного сектору, також пошкоджено легковий автомобіль.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.