СБУ повідомила про арешт корпоративних прав турагенції російського мільярдера

У Службі безпеки України повідомили про арешт корпоративних прав однієї з найбільших туристичних агенцій, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер, «наближений до політичної верхівки країни-агресора».

«У бізнес-колах РФ цього чоловіка називають «железным мальчиком». Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств. У 2016 році бізнесмен отримав від президента РФ Путіна відзнаку «За благодеяние». Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, щодо арешту, то йдеться про корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії, а це понад 31, 5 млн грн. А також кошти у розмірі понад 3 млн грн і 106 тис доларів на банківських рахунках.

«Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). СБУ продовжує досудове розслідування щодо цієї компанії за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України); ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)», – йдеться в повідомленні.

СБУ не вказує прізвища російського мільярдера, але з описаного у повідомленні може випливати, що йдеться про Олексія Мордашова, а відповідно і туристичну компанію ТUІ. Саме Мордашова у російських ЗМІ називають «железным мальчиком». Втім офіційного підтвердження наразі немає.