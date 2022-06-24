Поліція повідомляє про арешт будівлі в центрі Києва – вона належала «Росатому»

Національна поліція наклала арешт на будівлю в центрі Києва, кінцевим власником якої виявилася російська державна корпорація «Росатом». Про це пресслужба відомства повідомила 24 червня.

«Аби приховати інформацію про власника цього приміщення, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідні відомості не вносилися, а відображалися лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна», – пояснюють у поліції.

Вартість будівлі на Подолі оцінюють у 60 мільйонів гривень, її площа становить майже 1000 квадратних метрів.

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Наразі правоохоронці вирішують питання щодо передачі її в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Слідчі здійснюють досудове розслідування за фактом фінансування російської військової агресії. У будівлі провели обшук та наклали на неї арешт на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва.

Раніше сьогодні ж СБУ заявила про блокування активів компаній російського олігарха на понад 1 мільярд гривень.